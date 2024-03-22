الدولار‭ ‬يتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بعد تحول بتوقعات الفائدة

يتجه الدولار، الجمعة، لتسجيل مكاسب واسعة للأسبوع الثاني، بعدما أخفق رفع الفائدة في اليابان في وقف مسيرته وسلط الخفض المفاجئ للفائدة في سويسرا الضوء على الفجوة بين اتجاهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وأقرانه حول العالم.

ومثّل الأسبوع تحولا في السياسة النقدية العالمية بعد خفض البنك الوطني السويسري وبنوك مركزية في دول نامية أسعار الفائدة، أو قاموا بالإشارة إلى اعتزامهم فعل ذلك.

وشهر يونيو هو الموعد المرجح لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة.

وارتفع الدولار أمام عملات رئيسية ما عدا الين، إذ استقطب الاقتصاد الأميركي القوي نسبيا وأسعار الفائدة المرتفعة تدفقات استثمارية.

ولكن خفض تكاليف الاقتراض في سويسرا، في أول تحرك من هذا النوع يتخذه بنك مركزي رئيسي في أوروبا، مثّل تحولا حاسما.

وفقد الفرنك السويسري نحو 1.5 بالمئة من قيمته أمام الدولار هذا الأسبوع وحوالي 6.6 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.26 بالمئة، بينما تراجع الدولار 0.26 بالمئة أمام الين ليسجل 151.22 ين.

وارتفع الدولار نحو 1.4 بالمئة خلال الأسبوع أمام الين واقترب من مستويات كانت قد دفعت اليابان إلى التدخل في 2022.

وسجل اليورو مقابل الين خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ 2008 عند 165.37 ين لليورو، وتجاوز الدولار الأسترالي عتبة 100 ين لأول مرة منذ 2014.ومع صعود الدولار، سجل اليورو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة عند 1.0829 دولار.

وأعلن بنك اليابان في الآونة الأخيرة تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل، لكن الأثر جاء سريعا للغاية بعد أن هبط الين بمجرد صدور الأنباء ليسجل الدولار 151.17 ين.

وقادت توقعات لتيسير السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل.

ووصلت العملة الصينية في أحدث التداولات إلى 7.229 للدولار، بينما يتجه الدولار في التعاملات الخارجية إلى تسجيل أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ عام أمام اليوان، إذ ارتفع الدولار 0.7 بالمئة إلى 7.2716 يوان.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.258 دولار بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه عملة بتكوين إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس بهبوط يقترب من ستة بالمئة.

وتراجعت في أحدث التداولات 3.46 بالمئة خلال اليوم إلى 63192 دولارا بعد أن هبطت بنحو 13 بالمئة منذ تسجيل مستوى قياسي يقترب من 74 ألف دولار الأسبوع الماضي.

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