10 محطات تجهز منتخب الجودو لـبطولة العالم في أبوظبي

أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن المرحلة الأخيرة من خطة تجهيز المنتخب الوطني، للمشاركة في بطولة العالم المقررة بأبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، والتي تتضمن المشاركة في 10 بطولات ومعسكرات خارجية في دول أوروبية وآسيوية.

واختتم منتخب الجودو معسكر إعداد لمدة أسبوع في مدينة نورمبرج الألمانية من 10 إلى 17 مارس الحالي، وانتقل للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في تبليسي بجورجيا المقامة حالياً إلى 27 مارس، تعقبها المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بمدينة أنطاليا التركية من 27 إلى 31 مارس.

ويستمر الإعداد بإقامة معسكرين آخرين، الأول في أنطاليا من 31 مارس الحالي إلى 7 أبريل المقبل، والثاني في بودابست برومانيا من 7 إلى 14 أبريل، ثم يتواصل الإعداد بمعسكرين أيضاً متزامنين لفئات مختلفة في كل منهما، الأول في دوشنبه بطاجكستان من 23 أبريل إلى 1 مايو المقبلين، والثاني في تبليسي بجورجيا من 28 أبريل إلى 17 مايو المقبلين أيضاً.

كما يشارك المنتخب في بطولة "الجائزة الكبرى" في دوشنبه بطاجكستان من 1 إلى 5 مايو المقبل، ومنافسات "الجائزة الكبرى" في أستانا بكازاخستان من 8 إلى 15 من الشهر ذاته.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، تطلعهم لإعداد عناصر المنتخب لإظهار المستويات المتطورة في بطولة العالم المقبلة لأنها تشكل محطة مهمة في دعم دولة الإمارات لتطور رياضة الجودو عالمياً، وترسيخ دورها المحوري باحتضان أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، بتنوع وقيمة الأحداث الدولية الكبرى التي تقام على أرضها، ومنها رياضة الجودو، واستضافة جائزة أبوظبي الكبرى سنوياً بمشاركة كبيرة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم.

وأضاف:" الهدف على المدى الطويل هو إعداد المنتخب للمشاركة التاريخية المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "باريس 2024"، مع تأهل 5 لاعبين "حتى الآن" هم نارمند بيان "وزن تحت 66 كجم"، وطلال شفيلي، "وزن تحت 81 كجم"، وظافر آرام "وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف " وزن فوق 100 كجم"، واللاعبة بشيرات خرودي "وزن تحت 52 كجم في أكبر حضور إماراتي برياضة الجودو في الحدث العالمي".

وقال:" الطموح قائم أيضاً لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم المقبلة، لما تحمله من قيمة كبيرة بإقامتها في أبوظبي، ترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، الأمر الذي ساهم في الحصاد المتميز الذي حققته رياضة الجودو على مدار سنوات طويلة، ما يرفع سقف الطموح لدينا ويضاعف المسؤولية لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأشار سعادة الدرعي إلى أن الاتحاد يعمل على خطة إستراتيجية من أجل صقل وتطوير المهارات لرياضييه وفق أكبر قاعدة، والعمل على تحقيق الإنجازات في الوقت الحاضر، والبناء للمستقبل لضمان الاستدامة في صعود المواهب ورفع قدراتها وفق الأساليب الفنية والعلمية المدروسة والمحددة لمساراتهم لسنوات قادمة.

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