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سعيد بن حمدان يشهد ختام «دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم»

3/22/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، ختام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها الثانية عشرة بنادي دبي لأصحاب الهمم، والتي شارك فيها 548 متنافساً من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقام الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتكريم 30 فائزاً وفائزة.

وقد استهل حفل الختام بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيسة الفلاسي رئيسة اللجنة المنظمة التي وجهت الشكر إلى حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم لرعايتها السنوية للمسابقة وتشجيع أصحاب الهمم على الإقبال على كتاب الله جلا وعلا حفظاً وفهماً وأداء وتدبراً.

كما وجهت رئيسة الفلاسي الشكر إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لحضوره حفل الختام وتكريمه الفائزين.

أعقب ذلك مشاهدة فيديو توثيقي للمسابقة في نسخها المختلفة ثم قدم أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم أوبريت «التومينة» الذي جسد المراسم التقليدية التي كانت تقام في الاحتفال بختم القرآن ومن ثم تكريم الفائزين الذي شمل أجمل صوت للبنين وفاز به محمد إبراهيم خان وأجمل صوت للبنات وحصلت على لقبه أمينة يوسف إبراهيم، بينما فاز كرم محمد بجائزة أصغر متسابق وفاطمة مسعود مسلم بجائزة أصغر متسابقة.

وعلى صعيد الفائزين من دول مجلس التعاون الخليجي فازت نور عبدالرزاق غلام من البحرين في مسابقة «القرآن كاملاً».

وقدم ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم هدية تذكارية للشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، كما وجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها السنوية للمسابقة منذ 12 عاماً، كما وجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لتشريفه حفل الختام وكلماته المحفزة للفائزين وفرق عمل مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم.

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