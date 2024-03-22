البيت الأبيض: سنبحث مع الإسرائيليين خيارات بديلة للعملية البرية في رفح

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خيارات بديلة للقضاء على حركة (حماس) في غزة دون شن هجوم بري على رفح تقول واشنطن إنه سيكون "كارثة".

وقال المتحدث بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي "يوجد مليون ونصف مليون شخص هناك... نعتقد أن شن هجوم بري كبير هو خطأ" وسيكون "كارثة".

وأضاف كيربي أن المسؤولين الأمريكيين سيبحثون الخيارات المحتملة مع المسؤولين الإسرائيليين عندما يزورون واشنطن، وذكر أن مزيدا من التفاصيل عن الزيارة ستُعلن في الأيام المقبلة.

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