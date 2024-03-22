البيت الأبيض: سنبحث مع الإسرائيليين خيارات بديلة للعملية البرية في رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خيارات بديلة للقضاء على حركة (حماس) في غزة دون شن هجوم بري على رفح تقول واشنطن إنه سيكون "كارثة".
وقال المتحدث بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي "يوجد مليون ونصف مليون شخص هناك... نعتقد أن شن هجوم بري كبير هو خطأ" وسيكون "كارثة".
وأضاف كيربي أن المسؤولين الأمريكيين سيبحثون الخيارات المحتملة مع المسؤولين الإسرائيليين عندما يزورون واشنطن، وذكر أن مزيدا من التفاصيل عن الزيارة ستُعلن في الأيام المقبلة.
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