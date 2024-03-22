بلينكن: الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، تهدد "بعزل إسرائيل في شكل أكبر".

وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته اسرائيل إن "القيام بعملية عسكرية برية كبيرة في رفح ليس الحل الامثل، فهو يهدد بقتل مزيد من المدنيين... ويهدد بعزل اسرائيل في شكل أكبر حول العالم، ويعرض أمنها على المدى البعيد للخطر".

وقال بلينكن إن أمريكا منخرطة بشكل مكثف في محادثات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة.









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز