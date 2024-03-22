بلينكن: الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، تهدد "بعزل إسرائيل في شكل أكبر".
وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته اسرائيل إن "القيام بعملية عسكرية برية كبيرة في رفح ليس الحل الامثل، فهو يهدد بقتل مزيد من المدنيين... ويهدد بعزل اسرائيل في شكل أكبر حول العالم، ويعرض أمنها على المدى البعيد للخطر".
وقال بلينكن إن أمريكا منخرطة بشكل مكثف في محادثات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة.
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