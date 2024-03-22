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مجلس الأمن الدولي يصوت السبت على مشروع قرار جديد حول غزة

3/22/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة أن مجلس الامن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح الى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أميركي اشار الى وقف إطلاق النار.

وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من اعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة العاشرة (15,00 ت غ)، وفق ما قالت المصادر المذكورة لوكالة فرانس برس.

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