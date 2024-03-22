رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين تتصل بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين



تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم رسالة خطية، من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات.

تسلم الرسالة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة -خلال استقباله بقصر الوطن في أبوظبي - سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة الذي نقل تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله"وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعبا دوام التطور والتقدم والازدهار.. فيما حمله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى جلالته وتمنياته لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا مزيداً من التقدم والتطور والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين .





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