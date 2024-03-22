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رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

3/22/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وتبادل سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع ويديم نعم الأمن والرخاء على دولة الإمارات وشعبها.

كما تبادل سموهما ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي ــ الأحاديث الأخوية الودية والتحية مع ضيوف المجلس من سمو الشيوخ والمواطنين.

وأدى الجميع صلاة المغرب وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة.

حضر مجلس قصر البطين..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والضيوف.

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