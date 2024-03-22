مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار أمريكي لإيقاف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 3 (كونا) -- أخفق مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد "الضرورة القصوى للتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو).
وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس وعارضه 3 وامتنع عضو عن التصويت.
ويكرر مشروع القرار الأمريكي تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة.
ويدعم المشروع استغلال الفرصة التي يتيحها أي إيقاف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لإيقاف الأعمال القتالية بشكل مستدام وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم (2720).
ويرفض مشروع القرار الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة بالإضافة إلى الهدم المنهجي واسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية.
ويدين المشروع دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة.
وتعد هذه المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم (2712) والقرار رقم (2720). (النهاية)
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