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مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار أمريكي لإيقاف إطلاق النار في غزة

3/22/2024 2:56:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 3 (كونا) -- أخفق مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد "الضرورة القصوى للتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو).
وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس وعارضه 3 وامتنع عضو عن التصويت.
ويكرر مشروع القرار الأمريكي تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة.
ويدعم المشروع استغلال الفرصة التي يتيحها أي إيقاف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لإيقاف الأعمال القتالية بشكل مستدام وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم (2720).
ويرفض مشروع القرار الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة بالإضافة إلى الهدم المنهجي واسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية.
ويدين المشروع دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة.
وتعد هذه المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم (2712) والقرار رقم (2720). (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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