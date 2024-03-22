غالبية الألمان يعتبرون عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة غير مبرر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 22 - 3 (كونا) -- أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا اليوم الجمعة أن غالبية واسعة من الشعب الألماني يعتبرون عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة "إجراء غير مبرر" نظرا لعدد الضحايا الكبير من الفلسطينيين.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (فالن) لمصلحة القناة التلفزيونية الثانية (زي دي إف) فإن 69 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم المسح يعتبرون الرد الإسرائيلي على أحداث السابع من أكتوبر "ردا غير مبرر".
وأظهر الاستطلاع أن معظم المواطنين الألمان ليسوا متفائلين بانتهاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة وأن 89 بالمئة يعتقدون أن أعمال القتال لن تنتهي قريبا فيما قال 7 بالمئة فقط إنه سيتم التوصل إلى قرار يضمن وقفا مستداما لأعمال القتال.
وبينما أعرب 87 بالمئة عن قناعتهم بأن الضغوطات الغربية على الاحتلال قد زادت في الفترة الأخيرة قال 7 بالمئة إن هذه الضغوطات ما زالت تراوح مكانها. (النهاية)
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