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غالبية الألمان يعتبرون عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة غير مبرر

3/22/2024 2:56:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 22 - 3 (كونا) -- أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا اليوم الجمعة أن غالبية واسعة من الشعب الألماني يعتبرون عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة "إجراء غير مبرر" نظرا لعدد الضحايا الكبير من الفلسطينيين.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (فالن) لمصلحة القناة التلفزيونية الثانية (زي دي إف) فإن 69 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم المسح يعتبرون الرد الإسرائيلي على أحداث السابع من أكتوبر "ردا غير مبرر".
وأظهر الاستطلاع أن معظم المواطنين الألمان ليسوا متفائلين بانتهاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة وأن 89 بالمئة يعتقدون أن أعمال القتال لن تنتهي قريبا فيما قال 7 بالمئة فقط إنه سيتم التوصل إلى قرار يضمن وقفا مستداما لأعمال القتال.
وبينما أعرب 87 بالمئة عن قناعتهم بأن الضغوطات الغربية على الاحتلال قد زادت في الفترة الأخيرة قال 7 بالمئة إن هذه الضغوطات ما زالت تراوح مكانها. (النهاية)

ع ن ج / ه س ص



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