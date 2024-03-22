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(هيئة الشباب): حريصون على بناء الشراكات ودعم المبادرات لتنمية الشباب بمختلف المجالات

3/22/2024 2:56:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 3 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للشباب الحرص على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة بالشباب ودعم كافة المبادرات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية والتعليمية لدورها الهام بتنمية الشباب.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري في تصريح صحفي اليوم الجمعة عقب ختام فعالية (تحدي الأرينا) التي اقيمت برعاية الهيئة في مجمع (360) واستمرت 10 أيام ان هذه الانشطة تعمل على تعزيز القيم المجتمعية وتشجع على ممارسة الرياضة للجميع.
وذكرت الانصاري ان هذه الفعالية شهدت حضور ما يفوق ال 10 آلاف مشارك على مدى أيامها اذ شملت اقامة منافسات وتحديات رياضية وعقد سلسلة حوارات تثقيفية تناولت محاورا تهم الشباب مثل الرياضة وأنواع الإصابات وفقدان الوزن والتغذية الصحية وغيرها من الامور التي تتعلق بالرياضة والصحة.
وأوضحت أن الهيئة تعتبر الشراكات المجتمعية أحد أهم الأدوات لتحقيق رؤيتها في تمكين وتطوير الشباب مثمنة التعاون المثمر مع القائمين على هذا الحدث وجهودهم المبذولة في إنجاح اهدافه.
من جانبها بينت احدى القائمين على الفعالية بشاير البدر في تصريح صحفي أن هذا الانشطة الرياضية وهي المشي والركض والمحاضرات اليومية التي قدمت من قبل الطواقم الطبية والتدريبية استهدفت جميع الشرائح العمرية من الجنسين كما تم تخصيص ساعة خاصة للنساء وأخرى مفتوحة للجميع بالاضافة الى تخصيص منطقة للأطفال لتمكين الأسر من المشاركة والاستمتاع بالفعاليات.
وقالت البدر ان تنظيم الفعالية يأتي بهدف تشجيع الافراد والمجاميع على ممارسة انشطة صحية رياضية في شهر رمضان لانعكاساتها الإيجابية على صحة الفرد والمجتمع وذلك عبر اقامة مسابقات وتحديات بين الفرق والافراد.
ولفتت الى ان جميع الحصص الرياضية اليومية التي قدمت تمت تحت اشراف مدربين متخصصين ما ادى الى نجاحها وتحقيق اهدافها الرياضية والصحية مقدمة شكرها لكل الجهات الداعمة لهذا العمل وفي مقدمتها هيئة الشباب.(النهاية)

ف ش ا / خ ع ح




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