مجلس النواب الأمريكي يمرر إنفاقا ضخما بـ 2ر1 تريليون دولار لتجنب إغلاق حكومي منتصف الليل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 3 (كونا) -- أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 2ر1 تريليون دولار لتمويل الحكومة بالكامل حتى سبتمبر المقبل وأحالها إلى مجلس الشيوخ قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق حكومي جزئي منتصف هذا الليل.
ومررت حزمة التمويل التي كشف عنها يوم أمس بأغلبية 286 صوت مؤيدا مقابل معارضة 134 نائب بحيث تجمع ستة مشاريع قوانين إنفاق في مشروع قانون واحد لتمويل حوالي ثلاثة أرباع الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية نظرا لأن الكونغرس وافق على حزمة أخرى لتمويل بقية أجزاء الحكومة قبل أسبوعين.
وتشمل الحزمة تمويل وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والتعليم والعمل والصحة والسلطة التشريعية. (النهاية)
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