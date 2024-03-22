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مجلس النواب الأمريكي يمرر إنفاقا ضخما بـ 2ر1 تريليون دولار لتجنب إغلاق حكومي منتصف الليل

3/22/2024 2:56:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 3 (كونا) -- أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 2ر1 تريليون دولار لتمويل الحكومة بالكامل حتى سبتمبر المقبل وأحالها إلى مجلس الشيوخ قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق حكومي جزئي منتصف هذا الليل.
ومررت حزمة التمويل التي كشف عنها يوم أمس بأغلبية 286 صوت مؤيدا مقابل معارضة 134 نائب بحيث تجمع ستة مشاريع قوانين إنفاق في مشروع قانون واحد لتمويل حوالي ثلاثة أرباع الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية نظرا لأن الكونغرس وافق على حزمة أخرى لتمويل بقية أجزاء الحكومة قبل أسبوعين.
وتشمل الحزمة تمويل وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والتعليم والعمل والصحة والسلطة التشريعية. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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