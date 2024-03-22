الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين التفجير الإرهابي بمدينة قندهار الأفغانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 3 (كونا) -- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
وأكد الأمين العام في بيان صحفي موقف دول مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعرب البديوي عن "خالص تعازيه ومواساته للشعب الأفغاني الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا الحادث الإرهابي ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وكان ثلاثة اشخاص قد قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح جراء تفجير انتحاري وقع أمس الخميس خارج بنك بمدنية قندهار. (النهاية)
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