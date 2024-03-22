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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين التفجير الإرهابي بمدينة قندهار الأفغانية

3/22/2024 2:56:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 3 (كونا) -- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
وأكد الأمين العام في بيان صحفي موقف دول مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعرب البديوي عن "خالص تعازيه ومواساته للشعب الأفغاني الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا الحادث الإرهابي ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وكان ثلاثة اشخاص قد قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح جراء تفجير انتحاري وقع أمس الخميس خارج بنك بمدنية قندهار. (النهاية)

ع ش / ه س ص



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