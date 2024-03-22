لاعب المبارزة الكويتي يوسف الشملان يتأهل لأولمبياد باريس 2024

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 3 (كونا) -- تأهل لاعب منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان اليوم الجمعة لأولمبياد (باريس 2024) بعد فوزه على منافسه المباشر لاعب منتخب هونغ كونغ بنتيجة (15-11) في دور الـ64 من بطولة كأس العالم لسلاح السابر المقامة في هنغاريا.
وبهذا الشأن قال أمين السر ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي في تصريح صحفي إن اللاعب الشملان حافظ على المرتبة الـ29 في التصنيف الدولي للعبة في آخر بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة المؤهلة لأولمبياد (باريس).
وأوضح العوضي أن الاتحاد الدولي للعبة يؤهل أول 32 لاعبا من التصنيف الدولي لأولمبياد باريس وبذلك يكون البطل الشملان ضمن المتأهلين ليحجز بذلك ثالث مقعد للكويت في أولمبياد باريس 2024. (النهاية)
س ع د / خ ع ح
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