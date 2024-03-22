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لاعب المبارزة الكويتي يوسف الشملان يتأهل لأولمبياد باريس 2024

3/22/2024 2:56:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 3 (كونا) -- تأهل لاعب منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان اليوم الجمعة لأولمبياد (باريس 2024) بعد فوزه على منافسه المباشر لاعب منتخب هونغ كونغ بنتيجة (15-11) في دور الـ64 من بطولة كأس العالم لسلاح السابر المقامة في هنغاريا.
وبهذا الشأن قال أمين السر ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي في تصريح صحفي إن اللاعب الشملان حافظ على المرتبة الـ29 في التصنيف الدولي للعبة في آخر بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة المؤهلة لأولمبياد (باريس).
وأوضح العوضي أن الاتحاد الدولي للعبة يؤهل أول 32 لاعبا من التصنيف الدولي لأولمبياد باريس وبذلك يكون البطل الشملان ضمن المتأهلين ليحجز بذلك ثالث مقعد للكويت في أولمبياد باريس 2024. (النهاية)

س ع د / خ ع ح




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