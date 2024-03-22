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المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: مشروع القرار الأمريكي لإيقاف إطلاق النار في غزة أحادي الجانب

3/22/2024 2:56:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 3 (كونا) -- أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الجمعة عن رفضه لمشروع القرار الأمريكي المعني بإيقاف إطلاق النار في غزة واصفا إياه بأنه "أحادي الجانب".
وقال منصور في تصريح صحفي أمام قاعة مجلس الأمن "نرفض تأطير ما يحدث على أنه قضية إرهاب" مشددا على أن ما يحدث "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني كافة في قطاع غزة".
وجدد السفير الفلسطيني إدانته بأشد العبارات هذه الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 74 ألف شخص.
وأكد أهمية توفير "مساعدات إنسانية ضخمة بمستوى احتياجات شعبنا" معربا عن رفضه الترحيل القسري داخل غزة وخارجها.
وأعرب كذلك عن رفضه القاطع لأية محاولات لاقتحام ومهاجمة مدينة (رفح) مؤكدا مواصلة بذل كل ما في وسعهم حتى يتمكن مجلس الأمن من تحمل مسؤوليته لإيقاف هذه الحرب والسماح للشعب الفلسطيني "بتضميد جراح غزة" وبدء عملية إعادة إعمارها.
من جانبه قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع - بعد تصويته ضد مشروع القرار الأمريكي - إن "المشروع الأمريكي لا يحمل في طياته رسالة سلام واضحة بل يسمح ضمنيا باستمرار سقوط ضحايا من المدنيين ويفتقر إلى ضمانات واضحة لمنع المزيد من التصعيد".
ودعا بن جامع في تصريح أولئك الذين يعتقدون أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ستلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي إلى التخلي عن هذا الوهم" مشيرا إلى أن المشروع الأمريكي تجنب ذكر مسؤولية قوة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.
وشد السفير الجزائري على أن واجب المجلس هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وينبغي تمكينه من "فرض إيقاف لإطلاق النار" واضح لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وتعد هذه المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم (2712) والقرار رقم (2720).
وأخفق مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من اليوم اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد على "الضرورة القصوى للتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو).
وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس وعارضه كل من الصين وروسيا والجزائر وامتنع عضو واحد عن التصويت. (النهاية)

ع س ت / م م ج



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