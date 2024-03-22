روسيا: قتلى وجرحى في هجوم على مبنى للحفلات الموسيقية في موسكو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 3 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام روسية بأن إطلاق نار وانفجارا وقعا مساء اليوم الجمعة داخل مبنى للحفلات الموسيقية قرب العاصمة موسكو أثناء عرض موسيقي ما أدى لوقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن المعلومات الأولية تفيد بأن مسلحين يحملون بنادق رشاشة فتحوا نيران أسلحتهم داخل مركز "كروكس سيتي هول" للموسيقى في ضواحي موسكو أثناء عرض موسيقي "ماأدى لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص".
وأضافت نقلا عن شهود عيان أن القوات الخاصة الروسية هرعت إلى مكان الهجوم وأجلت المتواجدين في المبنى وأن ألسنة النيران قد التهمت سقف القاعة الموسيقية.
وذكرت تاس نقلا عن الشرطة الروسية أنم لم يصب أحد من العازفين الموسيقيين في القاعة. (النهاية)
ه س ص
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