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روسيا: قتلى وجرحى في هجوم على مبنى للحفلات الموسيقية في موسكو

3/22/2024 2:56:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 3 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام روسية بأن إطلاق نار وانفجارا وقعا مساء اليوم الجمعة داخل مبنى للحفلات الموسيقية قرب العاصمة موسكو أثناء عرض موسيقي ما أدى لوقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن المعلومات الأولية تفيد بأن مسلحين يحملون بنادق رشاشة فتحوا نيران أسلحتهم داخل مركز "كروكس سيتي هول" للموسيقى في ضواحي موسكو أثناء عرض موسيقي "ماأدى لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص".
وأضافت نقلا عن شهود عيان أن القوات الخاصة الروسية هرعت إلى مكان الهجوم وأجلت المتواجدين في المبنى وأن ألسنة النيران قد التهمت سقف القاعة الموسيقية.
وذكرت تاس نقلا عن الشرطة الروسية أنم لم يصب أحد من العازفين الموسيقيين في القاعة. (النهاية)

ه س ص


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