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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32,070 شهيدا و 74,298 جريحا

3/22/2024 2:56:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 32,070 شهيدا و74,298 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ168 على قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 82 شهيدا و110 إصابات إلى المشافي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وما زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
أ ش/أس
22/03/2024 20:58:35

MENAFN22032024000117011021ID1108011450

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