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رؤساء وزراء غربيون يناقشون الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية

3/22/2024 2:56:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- أكد رؤساء وزراء إيرلندا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا، مناقشتهم الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية، مشددين على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالوا في بيان، اليوم الجمعة: "سنفعل ذلك عندما تكون الظروف مناسبة"، مشددين على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة سريعة ومستدامة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وفق ما نقلته شبكة (آر تي) الإخبارية.
وشدد رؤساء الوزراء على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، يتم من خلال تنفيذ حل الدولتين، مرحبين بالنتائج التي اعتمدها المجلس الأوروبي، في قمة بروكسل، حيث دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية عسكرية في رفح جنوب القطاع.
وقال البيان المشترك: إن "المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
22/03/2024 20:44:36

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