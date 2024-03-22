مندوبا عن الملك الأمير هاشم يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ113

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير هاشم بن الحسين، اليوم الجمعة، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الـ113، بعنوان، "كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي" في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.

وتعقد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المجالس العلمية الهاشمية سنويا خلال شهر رمضان المبارك.

وتحدث في المجلس، سماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، وعضو المجلس العلمي المحلي من المغرب الدكتور عبدالكريم البناني، وأستاذ العقيدة والأديان المقارنة في جامعة مؤتة الدكتور قيس المعايطة.

وقال الربطة، إن المجالس العلمية الهاشمية سنة هاشمية جليلة تعقد في كل عام خلال شهر رمضان المبارك، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عقد المجالس العلمية الهاشمية كل عام، مستعرضا سيرة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي الذي ولد عام 736 هجرية، في كنف أسرة عريقة في العلم والفضل والصلاح، مشيرا إلى المصاعب التي تحملها في رحلته طالبا للعلم، وذلك تعظيما واجلالا لشأن العلم والعلماء، ودليلا على مدى اجتهاده وكده.

وأضاف الربطة، أن ابن رجب الحنبلي يعد من أقدر علماء عصره على التصنيف ومؤلف تصانيف عديدة ممتعة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والنحو؛ تدل على تعدد مواهبه، مذكرا بعدد من مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن ومنها "تفسير سورة الإخلاص، وتفسير سورة النصر، وتفسير سورة الفاتحة، وإعراب البسملة".

بدوره أشار عضو المجلس العلمي المحلي المغربي الدكتور عبدالكريم البناني، إلى أن كتاب جامع العلوم والحكم، " كتب الله له القبول، وسارت به الركبان، وعمت به الفائدة، وانتشر انتشارا كبيرا وواسعا في العالم الإسلامي"، معللا ذلك لشخصية المؤلف التي عرفت بموسوعية العلم وضلوعها بعلم الحديث الشريف وكثرة مؤلفاتها وتنوعها، ولما عرف عنه من الورع والزهد التقوى والبركة والحفظ.

وأضاف البناني، أن الكتاب حظي بأهمية كبيرة بين كتب التراث الإسلامي، وذلك لاهتمام وعناية الدارسين والشراح والمحققين ودور النشر والتي عملت جاهدة على إخراجه بحلة تناسب مكانة الرجل، ومكانة الكتاب العلمية، لافتا إلى أن عدد طبعات الكتاب تجاوزت 12 طبعة.

من جانبه قال أستاذ العقيدة والأديان المقارنة في جامعة مؤتة الدكتور قيس المعايطة، إن ابن رجب واحد من أئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد والأخيار فقيرا متعففا غني النفس لا يخالط ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات، مبينا أنه كان مخالطا للصالحين مشتغلا متفرغا للعلم.

وبحسب المعايطة، يشرح كتاب جامع العلوم والحكم، الأربعين النووية وهو الأفضل من حيث استيعاب الكلام على الحديث سندا ومتنا، موضحا أن يحيى بن شرف النووي جمع اثنين وأربعين حديثا ونظمها وشرحها وسماها الأربعين النووية وثم جاء ابن رجب وزاد على الأربعين ثمانية وسماها "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم".

وزاد المعايطة، أن منهج ابن رجب الحنبلي في تأليف الكتاب غرضه شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها الأحاديث الكلية، مشيرا إلى ابن رجب يبدأ بذكر السند وتقييمه لذلك السند وثم تقديم موضوع الحديث وسبب وروده وتقسيمه إلى أقسام وشرح مفرادته وذكر روايات الاختلاف والنصوص الموافقة لمعنى الحديث.

وحضر المجلس، نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، ورئيس لجنة التربية والتعليم النيابية بلال المومني، ومفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، ومساعد مدير الأمن العام العميد الدكتور علي الزعبي، ومفتي القوات المسلحة العقيد إمام حسن مخاترة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، وأمناء ومدراء عامون، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي، مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، وعدد من الشخصيات السياسية، ومفتين وقضاة الشرع الشريف وضباط وضباط صف من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات.

--(بترا)

وهـ/م ق/أس

22/03/2024 20:40:16