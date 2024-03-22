الأمم المتحدة تدعو لجمع 4.07 مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 آذار (بترا)- دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، اليوم الجمعة، إلى "التحرك السريع" لتوفير 4.07 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأكثر من 10.8 مليون سوري.
وقال عبد المولى في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بمناسبة الذكرى الـ 13 لاندلاع الأزمة السورية إن "الوضع قد وصل إلى مستوى خطر مع تزايد عدد المحتاجين وصعوبة توفير الاستجابة الإنسانية المناسبة"، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
وناشد المنسق الأممي تقديم الأموال للحصول على مساعدات منقذة للحياة لـ10.8 مليون سوري من أصل 16.7 مليون يحتاجون إلى المساعدة. معتبرا أن الأزمة المنسية إلى حد كبير في البلاد لا تزال "واحدة من أكثر الأزمات فتكا بالمدنيين في العالم".
وأضاف إلى أن نحو 12,9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، والملايين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، في ظل وجود أكثر من 7 ملايين نازح في الداخل، وعدد مماثل تقريبا من اللاجئين في بلدان أخرى، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا المجاورة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/03/2024 18:45:32
MENAFN22032024000117011021ID1108011446
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