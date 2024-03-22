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الأمم المتحدة تدعو لجمع 4.07 مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا

3/22/2024 2:56:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، اليوم الجمعة، إلى "التحرك السريع" لتوفير 4.07 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأكثر من 10.8 مليون سوري.
وقال عبد المولى في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بمناسبة الذكرى الـ 13 لاندلاع الأزمة السورية إن "الوضع قد وصل إلى مستوى خطر مع تزايد عدد المحتاجين وصعوبة توفير الاستجابة الإنسانية المناسبة"، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
وناشد المنسق الأممي تقديم الأموال للحصول على مساعدات منقذة للحياة لـ10.8 مليون سوري من أصل 16.7 مليون يحتاجون إلى المساعدة. معتبرا أن الأزمة المنسية إلى حد كبير في البلاد لا تزال "واحدة من أكثر الأزمات فتكا بالمدنيين في العالم".
وأضاف إلى أن نحو 12,9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، والملايين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، في ظل وجود أكثر من 7 ملايين نازح في الداخل، وعدد مماثل تقريبا من اللاجئين في بلدان أخرى، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا المجاورة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/03/2024 18:45:32

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