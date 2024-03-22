انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة بنسبة 0.22 بالمئة بأسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- انخفص الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.22 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2494 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.2 مليون دينار مقارنة مع 3.7 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 14.1 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 15.8 مليون دينار، مقارنة مع 18.8 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغ 12.3 مليون سهم، نفذت من خلال 8538 صفقة.

--(بترا)

رش/أس

22/03/2024 18:35:08