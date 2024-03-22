الجامعة العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل عنوانا مركزيا للعمل العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 22 آذار (بترا)- أكدت الجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية تظل عنوانا مركزيا للعمل العربي، خصوصا أنها محل اجتماع الشعوب العربية من أقصى الأمة إلى أقصاها منذ عام 1948.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيسها، تحت عنوان"الطريق لا يزال طويلا. وقضية فلسطين هي العنوان الأهم"، أن العدوان على غزة كشف بشاعة الاحتلال واختلال المعايير العالمية على نحو فاضح، وهو ما يستدعى إعادة الاعتبار لمركزية القضية، سواء لدى الشعوب، أو الدول العربية.

وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تسترجع طريقا طويلا ومسيرة طويلة قطعتها الدول والشعوب العربية من أجل توثيق علاقاتها وتنسيق مواقفها لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج.

وأوضح البيان، أن الدول العربية اختارت منذ التأسيس نهج العمل التدريجي المؤسسي لتحقيق التنسيق بينها والتعاون بين حكوماتها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، موضحا أنها لا تزال الإطار الوحيد الذي يضم في داخله مختلف المسارات المؤسسية للعمل العربي المشترك.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة العمل الجماعي باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة، وأنه لا سبيل للدول العربية التحرك بشكل فردى فى ظل عالم يتجه نحو التكتل ولا يعترف إلا بالكيانات الكبرى.

ودعت الجامعة العربية إلى بذل المزيد من الجهد والتضافر لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة بربرية الاحتلال ووحشيته وتجسيد حقه في تأسيس دولته المستقلة.

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

22/03/2024 18:28:45