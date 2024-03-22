زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب جزيرة جاوا في إندونيسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 22 آذار (بترا)- ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الكبيرة، اليوم الجمعة، حسبما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، بحسب واشنطن تايمز.

وقال المعهد، إن الزلزال وقع في الصباح وعلى عمق حوالى خمسة كيلومترات، وكان مركزه قبالة جزيرة باويان على ساحل جاوا الشمالي الشرقي. ولم يبلغ حتى الآن عن ضحايا أو أضرار. ولم يصدر أي انذار باحتمال حصول تسونامي.

ويسجل في اندونيسيا نشاط زلزالي وبركاني منتظم بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الطبقات التكتونية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا ما أسفر عن سقوط 602 قتيل. وقتل غالبية الضحايا في انهيار أبنية أو انزلاقات تربة ناجمة عن الهزة الأرضية.

--(بترا)

ب خ/أس

22/03/2024 18:04:54