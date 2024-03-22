Friday, 22 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب جزيرة جاوا في إندونيسيا

3/22/2024 2:56:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 22 آذار (بترا)- ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الكبيرة، اليوم الجمعة، حسبما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، بحسب واشنطن تايمز.
وقال المعهد، إن الزلزال وقع في الصباح وعلى عمق حوالى خمسة كيلومترات، وكان مركزه قبالة جزيرة باويان على ساحل جاوا الشمالي الشرقي. ولم يبلغ حتى الآن عن ضحايا أو أضرار. ولم يصدر أي انذار باحتمال حصول تسونامي.
ويسجل في اندونيسيا نشاط زلزالي وبركاني منتظم بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الطبقات التكتونية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا ما أسفر عن سقوط 602 قتيل. وقتل غالبية الضحايا في انهيار أبنية أو انزلاقات تربة ناجمة عن الهزة الأرضية.
--(بترا)
ب خ/أس
22/03/2024 18:04:54

MENAFN22032024000117011021ID1108011443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث