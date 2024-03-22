بريطانيا وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري للقتال للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 22 آذار (بترا)- دعت بريطانيا وأستراليا إلى "وقف فوري للقتال" في قطاع غزة للسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بيان مشترك صدر عن وزراء الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة وأستراليا في ختام اجتماع في أديليد في جنوب أستراليا، ونشرته الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إن الوزراء "أعربوا عن الحاجة الملحة إلى الوقف الفوري للقتال في غزة للسماح بتدفق المساعدات وإطلاق سراح الرهائن كخطوة حاسمة نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

واعترف الوزراء بالدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرين أيضًا إلى التقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية والتحقيق في سياسات (الأونروا) الحيادية، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة و(الأونروا) حتى الآن بشأن الإصلاح الإداري.

كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء "العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة لعملية عسكرية إسرائيلية موسعة في رفح".

وأكد الوزراء من جديد "التزام البلدين بحل الدولتين الذي تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، في سلام وأمن، على أساس حدود عام 1967، وناقشوا كيف يمكن أن يساعد الاعتراف في إعطاء الزخم نحو هذا الهدف".

--(بترا)

رش/م د/أس

22/03/2024 17:39:30