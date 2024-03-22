بريطانيا وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري للقتال للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 آذار (بترا)- دعت بريطانيا وأستراليا إلى "وقف فوري للقتال" في قطاع غزة للسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال بيان مشترك صدر عن وزراء الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة وأستراليا في ختام اجتماع في أديليد في جنوب أستراليا، ونشرته الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إن الوزراء "أعربوا عن الحاجة الملحة إلى الوقف الفوري للقتال في غزة للسماح بتدفق المساعدات وإطلاق سراح الرهائن كخطوة حاسمة نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
واعترف الوزراء بالدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرين أيضًا إلى التقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية والتحقيق في سياسات (الأونروا) الحيادية، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة و(الأونروا) حتى الآن بشأن الإصلاح الإداري.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء "العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة لعملية عسكرية إسرائيلية موسعة في رفح".
وأكد الوزراء من جديد "التزام البلدين بحل الدولتين الذي تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، في سلام وأمن، على أساس حدود عام 1967، وناقشوا كيف يمكن أن يساعد الاعتراف في إعطاء الزخم نحو هذا الهدف".
--(بترا)
رش/م د/أس
22/03/2024 17:39:30
MENAFN22032024000117011021ID1108011441
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