فرنسا تنوي تقديم مقترح مبادرة على مجلس الأمن بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 آذار (بترا)- قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولاس دي ريفيير، اليوم الجمعة، إنه من الواجب على مجلس الأمن أن يواصل التحرك في ظل الوضع الكارثي في غزة الذي يتفاقم يوميا، معلنا عن أن بلاده تنوي تقديم اقتراحات جديدة للمجلس.
وبعد أن صوت لصالح مشروع القرار الأميركي بشأن الحرب على غزة ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، دعا المندوب الفرنسي إلى الاحترام الشامل للقانون الدولي وفتح نقاط العبور إلى غزة أمام شحنات المساعدات، مشددا على أن فرنسا لا تزال تعارض التوغل الإسرائيلي في رفح.
وأكد الحاجة الملحة لتوصيل مساعدات وفيرة تشتد الحاجة إليها في القطاع. مشددا أيضا على أهمية تحقيق حل الدولتين للصراع.
وفي السياق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب الفيتو المزدوج ضد مشروع القرار الأميركي على أنه "يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية"، مضيفا في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنستأنف العمل لإيجاد قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق".
--(بترا)
م د/م د/أس
22/03/2024 17:31:47
MENAFN22032024000117011021ID1108011440
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