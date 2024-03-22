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فرنسا تنوي تقديم مقترح مبادرة على مجلس الأمن بشأن غزة

3/22/2024 2:55:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 22 آذار (بترا)- قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولاس دي ريفيير، اليوم الجمعة، إنه من الواجب على مجلس الأمن أن يواصل التحرك في ظل الوضع الكارثي في غزة الذي يتفاقم يوميا، معلنا عن أن بلاده تنوي تقديم اقتراحات جديدة للمجلس.
وبعد أن صوت لصالح مشروع القرار الأميركي بشأن الحرب على غزة ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، دعا المندوب الفرنسي إلى الاحترام الشامل للقانون الدولي وفتح نقاط العبور إلى غزة أمام شحنات المساعدات، مشددا على أن فرنسا لا تزال تعارض التوغل الإسرائيلي في رفح.
وأكد الحاجة الملحة لتوصيل مساعدات وفيرة تشتد الحاجة إليها في القطاع. مشددا أيضا على أهمية تحقيق حل الدولتين للصراع.
وفي السياق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب الفيتو المزدوج ضد مشروع القرار الأميركي على أنه "يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية"، مضيفا في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنستأنف العمل لإيجاد قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق".
--(بترا)
م د/م د/أس
22/03/2024 17:31:47

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