الجزائر توضح سبب معارضتها على مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 آذار (بترا)- قال المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بعد تصويت بلاده ضد مشروع القرار الأميركي، اليوم الجمعة، إنه لو أصدر المجلس قراره في أواخر شباط، لكان من الممكن إنقاذ آلاف الأرواح البريئة، محذرًا من الهجوم على رفح.
وقال بن جامع أمام مجلس الأمن، إنه منذ أن عممت الولايات المتحدة مسودة مشروع القرار قبل أكثر من شهر، اقترحت الجزائر تعديلات معقولة للتوصل إلى "نص أكثر توازنا وقبولا"، مضيفًا أن بعض المقترحات تم إدراجها ولكن "المخاوف الأساسية ظلت من دون معالجة".
وشدد على أن النص الأميركي لم يشر إلى مسؤولية إسرائيل عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن العالم العربي والإسلامي يحتاج إلى الاعتراف بأن إسرائيل ستحاسب.
وبين أن التأكيد على "الإجراءات" الرامية إلى الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين والحديث عن "العمليات" يعني ضمنًا الترخيص لإسرائيل مواصلة إراقة الدماء، محذرًا من أن العملية في رفح ستكون لها عواقب وخيمة إذا تمت".
--(بترا)
م د/م د/
22/03/2024 17:23:13
MENAFN22032024000117011021ID1108011439
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