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الجزائر توضح سبب معارضتها على مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن

3/22/2024 2:55:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 22 آذار (بترا)- قال المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بعد تصويت بلاده ضد مشروع القرار الأميركي، اليوم الجمعة، إنه لو أصدر المجلس قراره في أواخر شباط، لكان من الممكن إنقاذ آلاف الأرواح البريئة، محذرًا من الهجوم على رفح.
وقال بن جامع أمام مجلس الأمن، إنه منذ أن عممت الولايات المتحدة مسودة مشروع القرار قبل أكثر من شهر، اقترحت الجزائر تعديلات معقولة للتوصل إلى "نص أكثر توازنا وقبولا"، مضيفًا أن بعض المقترحات تم إدراجها ولكن "المخاوف الأساسية ظلت من دون معالجة".
وشدد على أن النص الأميركي لم يشر إلى مسؤولية إسرائيل عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن العالم العربي والإسلامي يحتاج إلى الاعتراف بأن إسرائيل ستحاسب.
وبين أن التأكيد على "الإجراءات" الرامية إلى الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين والحديث عن "العمليات" يعني ضمنًا الترخيص لإسرائيل مواصلة إراقة الدماء، محذرًا من أن العملية في رفح ستكون لها عواقب وخيمة إذا تمت".
--(بترا)
م د/م د/
22/03/2024 17:23:13

MENAFN22032024000117011021ID1108011439

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