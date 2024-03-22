الاحتلال يقصف العديد من المباني بمجمع الشفاء الطبي
التاريخ
3/22/2024 2:55:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 آذار (بتر)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف العديد من المباني في مجمع الشفاء الطبي، مما أدى إلى حرق قسم الشرايين بالمجمع.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز نحو 240 مريضا بالإضافة إلى مرافقيهم و10 من الكوادر الصحية في مركز الأمير نايف بمجمع الشفاء الطبي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
22/03/2024 17:12:37
MENAFN22032024000117011021ID1108011438
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