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الاحتلال يقصف العديد من المباني بمجمع الشفاء الطبي

3/22/2024 2:55:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 آذار (بتر)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف العديد من المباني في مجمع الشفاء الطبي، مما أدى إلى حرق قسم الشرايين بالمجمع.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز نحو 240 مريضا بالإضافة إلى مرافقيهم و10 من الكوادر الصحية في مركز الأمير نايف بمجمع الشفاء الطبي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
22/03/2024 17:12:37

MENAFN22032024000117011021ID1108011438

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