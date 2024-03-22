فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أميركي بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 آذار (بترا)- استخدمت كل من الصين والاتحاد الروسي آليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأيد المشروع 11 دولة وعارضته الجزائر، بالإضافة إلى الصين وروسيا، فيما صوتت بالامتناع دولة غويانا.

ويقول مشروع القرار المرفوض إن "من الضروري" التوصل إلى"وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف"، وتسهيل إيصال المساعدات "الضرورية" وإيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس، للتوصل إلى نهاية مستدامة للأعمال العدائية، مرتبطة بالإفراج عن جميع الرهائن.

--(بترا)

م د/م د/أس

22/03/2024 16:51:17