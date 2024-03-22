فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أميركي بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 آذار (بترا)- استخدمت كل من الصين والاتحاد الروسي آليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأيد المشروع 11 دولة وعارضته الجزائر، بالإضافة إلى الصين وروسيا، فيما صوتت بالامتناع دولة غويانا.
ويقول مشروع القرار المرفوض إن "من الضروري" التوصل إلى"وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف"، وتسهيل إيصال المساعدات "الضرورية" وإيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس، للتوصل إلى نهاية مستدامة للأعمال العدائية، مرتبطة بالإفراج عن جميع الرهائن.
--(بترا)
م د/م د/أس
22/03/2024 16:51:17
MENAFN22032024000117011021ID1108011437
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