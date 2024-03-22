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منتخب الأثقال البارالمبي يواصل منافساته بكأس العالم

3/22/2024 2:55:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 22 آذار (بترا)- يواصل المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال منافساته في اليوم الرابع من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال المقامة حالياَ، في شرم الشيخ وتستمر حتى 24 آذار الحالي.
ويبدأ لاعبا المنتخب الوطني البارالمبي، معتز الجنيدي وزن 107 كغم، وأسماء عيسى 79 كغم، مشاركتهما في المنافسات، بعد عملية التوزين التي أجريت اليوم الجمعة.
فيما يختتم "البارالمبي" مشاركته يوم الأحد، بظهور ثلاثي المنتخب: جميل الشبلي +107 كغم، وثروه الحجاج وزن 86 كغم، وعبد الكريم خطاب وزن 97 كغم.
وكان المنتخب البارالمبي استهل مشواره في كأس العالم لرفع الأثقال أمس الخميس، بذهبية عمر قرادة بوزن 49 كغم، وفضية محمد العبيدي 54 كغم.
--(بترا)
س ح/م د/أس
22/03/2024 16:43:29

MENAFN22032024000117011021ID1108011436

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