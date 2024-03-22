منتخب الأثقال البارالمبي يواصل منافساته بكأس العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 22 آذار (بترا)- يواصل المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال منافساته في اليوم الرابع من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال المقامة حالياَ، في شرم الشيخ وتستمر حتى 24 آذار الحالي.
ويبدأ لاعبا المنتخب الوطني البارالمبي، معتز الجنيدي وزن 107 كغم، وأسماء عيسى 79 كغم، مشاركتهما في المنافسات، بعد عملية التوزين التي أجريت اليوم الجمعة.
فيما يختتم "البارالمبي" مشاركته يوم الأحد، بظهور ثلاثي المنتخب: جميل الشبلي +107 كغم، وثروه الحجاج وزن 86 كغم، وعبد الكريم خطاب وزن 97 كغم.
وكان المنتخب البارالمبي استهل مشواره في كأس العالم لرفع الأثقال أمس الخميس، بذهبية عمر قرادة بوزن 49 كغم، وفضية محمد العبيدي 54 كغم.
--(بترا)
س ح/م د/أس
22/03/2024 16:43:29
MENAFN22032024000117011021ID1108011436
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