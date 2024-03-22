بريطانيا: تحسن مبيعات التجزئة بوتيرة تفوق التوقعات منذ بداية العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 آذار (بترا)- أظهرت بيانات رسمية بريطانية تحسن مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة فاقت التوقعات خلال أول شهرين من العام الحالي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، إن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية لم يتغير الشهر الماضي، بعد تحقيق زيادة نسبتها 6ر3 بالمئة في كانون الثاني الماضي.
وأضاف المكتب أن تجارة التجزئة عبر منصات التسوق الإلكتروني شهدت أفضل مستوى لها منذ تموز 2023، بعد أن حالت الأجواء الممطرة في شباط، دون خروج المتسوقين إلى المتاجر. كما ارتفعت مبيعات التجزئة مع استثناء الوقود بنسبة 2ر0 بالمئة في شباط.
ووفق المحللين، تشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين في بريطانيا يتعافون من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمرة، رغم انخفاض التضخم على مدار العام الماضي.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
22/03/2024 16:41:41
MENAFN22032024000117011021ID1108011435
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