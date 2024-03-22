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بريطانيا: تحسن مبيعات التجزئة بوتيرة تفوق التوقعات منذ بداية العام

3/22/2024 2:55:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 22 آذار (بترا)- أظهرت بيانات رسمية بريطانية تحسن مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة فاقت التوقعات خلال أول شهرين من العام الحالي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، إن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية لم يتغير الشهر الماضي، بعد تحقيق زيادة نسبتها 6ر3 بالمئة في كانون الثاني الماضي.
وأضاف المكتب أن تجارة التجزئة عبر منصات التسوق الإلكتروني شهدت أفضل مستوى لها منذ تموز 2023، بعد أن حالت الأجواء الممطرة في شباط، دون خروج المتسوقين إلى المتاجر. كما ارتفعت مبيعات التجزئة مع استثناء الوقود بنسبة 2ر0 بالمئة في شباط.
ووفق المحللين، تشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين في بريطانيا يتعافون من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمرة، رغم انخفاض التضخم على مدار العام الماضي.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
22/03/2024 16:41:41

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