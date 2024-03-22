عجلون: دعوات لتعزيز العمل التطوعي والتكافل خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 22 آذار (بترا) علي فريحات– أكد عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية وأصحاب المبادرات التطوعية والجمعيات الخيرية في محافظة عجلون، أهمية تعزيز العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.
وقال مدير الأوقاف في عجلون الدكتور صفوان القضاة، إن من عظيم فضل الله علينا أن بلغنا رمضان وهدانا لطاعته والتقرب إليه في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف فيه الأجر للصائمين والقائمين والمتصدقين، مبينا أن شكر الله على هذه النعمة يكون بأن نملأ هذه الأيام المباركات بما شرعه من العبادات والطاعات والإكثار من فعل الخير مع الحرص على الالتزام بآدابه وفضائله التي من أهمها التحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة.
وأكد عضو مبادرة البيئة تجمعنا رئيس بلدية كفرنجه المحامي الدكتور فوزات فريحات، أهمية استثمار شهر رمضان المبارك كواجب ديني وإنساني ومجتمعي وتكريس الوقت، للمشاركة وتنفيذ حملات رمضان التطوعية والخيرية التي تسهم في مساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة في محافظة عجلون.
وأشار مدير جمعية المركز الإسلامي في محافظة عجلون محمد القضاة، إلى أن شهر رمضان المبارك هو إبراز القيمة الإنسانية وتوعية الناس بأهمية تعميم ثقافة الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين، مبينا أن المركز يأخذ على عاتقه زرع بذور الخير ورسم أجمل معاني الخير والبركة وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وخاصة في هذا الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الأسر الفقيرة و المحتاجين.
وقال عضو مبادرة "إعلاميون متطوعون" راشد فريحات، أن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة مثالية يجب استثمارها في فعل الخير والمشاركة في أعمال التطوع والمساهمة بتنفيذ حملات خيرية وإنسانية، منها توزيع الطرود وإقامة الإفطارات الرمضانية للفقراء والمحتاجين والأيتام، مؤكدا أهمية استثمار الأيام الفضيلة كواجب ديني وإنساني وتكريسه لفعل الخير وتهذيب السلوك الإيجابي نحو الكرم والعطاء والتطوع في سبيل الله.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
22/03/2024 16:39:54
MENAFN22032024000117011021ID1108011434
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