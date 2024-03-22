عجلون: دعوات لتعزيز العمل التطوعي والتكافل خلال شهر رمضان

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عجلون 22 آذار (بترا) علي فريحات– أكد عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية وأصحاب المبادرات التطوعية والجمعيات الخيرية في محافظة عجلون، أهمية تعزيز العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

وقال مدير الأوقاف في عجلون الدكتور صفوان القضاة، إن من عظيم فضل الله علينا أن بلغنا رمضان وهدانا لطاعته والتقرب إليه في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف فيه الأجر للصائمين والقائمين والمتصدقين، مبينا أن شكر الله على هذه النعمة يكون بأن نملأ هذه الأيام المباركات بما شرعه من العبادات والطاعات والإكثار من فعل الخير مع الحرص على الالتزام بآدابه وفضائله التي من أهمها التحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة.

وأكد عضو مبادرة البيئة تجمعنا رئيس بلدية كفرنجه المحامي الدكتور فوزات فريحات، أهمية استثمار شهر رمضان المبارك كواجب ديني وإنساني ومجتمعي وتكريس الوقت، للمشاركة وتنفيذ حملات رمضان التطوعية والخيرية التي تسهم في مساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة في محافظة عجلون.

وأشار مدير جمعية المركز الإسلامي في محافظة عجلون محمد القضاة، إلى أن شهر رمضان المبارك هو إبراز القيمة الإنسانية وتوعية الناس بأهمية تعميم ثقافة الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين، مبينا أن المركز يأخذ على عاتقه زرع بذور الخير ورسم أجمل معاني الخير والبركة وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وخاصة في هذا الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الأسر الفقيرة و المحتاجين.

وقال عضو مبادرة "إعلاميون متطوعون" راشد فريحات، أن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة مثالية يجب استثمارها في فعل الخير والمشاركة في أعمال التطوع والمساهمة بتنفيذ حملات خيرية وإنسانية، منها توزيع الطرود وإقامة الإفطارات الرمضانية للفقراء والمحتاجين والأيتام، مؤكدا أهمية استثمار الأيام الفضيلة كواجب ديني وإنساني وتكريسه لفعل الخير وتهذيب السلوك الإيجابي نحو الكرم والعطاء والتطوع في سبيل الله.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

22/03/2024 16:39:54