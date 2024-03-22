الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويصعد مقابل اليورو

الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويصعد مقابل اليورو
التاريخ
3/22/2024 2:55:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 آذار (بترا)- انخفض الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة، مقابل الدولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الاسترليني مقابل الدولار اليوم بنسبة 32ر0 بالمئة ليصل عند 2619ر1 دولار، في حين صعد بنسبة 01ر0 بالمئة عند 1656ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/أس
22/03/2024 16:14:44
MENAFN22032024000117011021ID1108011432
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