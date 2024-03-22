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الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويصعد مقابل اليورو

3/22/2024 2:55:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 22 آذار (بترا)- انخفض الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة، مقابل الدولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الاسترليني مقابل الدولار اليوم بنسبة 32ر0 بالمئة ليصل عند 2619ر1 دولار، في حين صعد بنسبة 01ر0 بالمئة عند 1656ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/أس
22/03/2024 16:14:44

MENAFN22032024000117011021ID1108011432

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