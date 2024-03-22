مسيرات تضامنية دعماً لصمود الأشقاء في غزة وفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، المحافظات 22 آذار (بترا)- ندد المشاركون في المسيرات التضامنية التي خرجت بعد صلاة الجمعة اليوم في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، باستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب المشاركون في المسيرات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين في غزة وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وثمنوا الجهود التي يبذلها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى مختلف المستويات للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه.

ودعوا إلى تحرك دولي وعربي جاد لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الأشقاء الفلسطينيين ووقف كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، وحيوا صمود الأهل في غزة أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

--(بترا)

م ق/م ق/أس

22/03/2024 15:29:06

