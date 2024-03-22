مسيرات تضامنية دعماً لصمود الأشقاء في غزة وفلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، المحافظات 22 آذار (بترا)- ندد المشاركون في المسيرات التضامنية التي خرجت بعد صلاة الجمعة اليوم في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، باستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالب المشاركون في المسيرات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين في غزة وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
وثمنوا الجهود التي يبذلها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى مختلف المستويات للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه.
ودعوا إلى تحرك دولي وعربي جاد لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الأشقاء الفلسطينيين ووقف كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، وحيوا صمود الأهل في غزة أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
--(بترا)
م ق/م ق/أس
22/03/2024 15:29:06
MENAFN22032024000117011021ID1108011430
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