مقررة أممية: جرائم إسرائيل قد تشغل الجنائية الدولية لـعقود مقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبازين، إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاما المقبلة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الجمعة، نشرت فيه فيديو يظهر قتل الجيش الإسرائيلي 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خانيونس جنوب القطاع بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.

وقالت: "الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية".

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

22/03/2024 15:16:18