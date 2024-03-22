مقررة أممية: جرائم إسرائيل قد تشغل الجنائية الدولية لـعقود مقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 آذار (بترا)- قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبازين، إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاما المقبلة.
جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الجمعة، نشرت فيه فيديو يظهر قتل الجيش الإسرائيلي 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خانيونس جنوب القطاع بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.
وقالت: "الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/03/2024 15:16:18
MENAFN22032024000117011021ID1108011428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.