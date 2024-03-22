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القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة دولية

3/22/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنيةــ الجيش العربي، اليوم الجمعة، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع
جنوب قطاع غزة.
ونفذت عملية الإنزال طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.
وتأتي المشاركة الدولية في عملية الإنزال في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 55 إنزالا جويا أردنيا، و82 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
--(بترا)
ل م/م ق/أس
22/03/2024 15:13:38

MENAFN22032024000117011021ID1108011427

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