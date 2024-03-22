الأورومتوسطي: إسرائيل تستبيح بشكل مروع دماء وممتلكات الفلسطينيين في مدينة غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 آذار (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تشن حملة استباحة مروعة لدماء المدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة، وتحرق منازلهم وممتلكاتهم، في تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد سكان القطاع منذ السابع من تشرين أول الماضي.
ووثق المرصد الأورومتوسطي إفادات صادمة عن سلسلة جرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة غزة بشكل منهجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تشمل عمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، وقطع الاتصالات، وقصف مكثف استهدف المناطق والمنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، والذي تشن فيه عملية عسكرية شاملة لليوم الخامس على التوالي، ويعتبر مأوى لآلاف العائلات من النازحين الفلسطينيين.
وبحسب ما أورده المرصد على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، شملت الاعتداءات الإسرائيلية كذلك تعرية مدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، واقتحام للمنازل السكنية، وشن حملات اعتقال من داخلها، وتنكيل بالسكان، بمن في ذلك النساء والأطفال، وإجبارهم على النزوح قسرًا دون رجال العائلة إلى وسط وجنوب القطاع، ومن ثم القيام بحرق منازلهم.
في هذه الأثناء، أجبر الجيش الإسرائيلي كذلك مرضى وجرحى كانوا يتواجدون داخل مجمع الشفاء على النزوح دون مراعاة لوضعهم الصحي، متوجهين إلى أقرب عيادة صحية أو مستشفى في ظلّ اقتحامه المجمع واستمراره في اعتقال الطواقم الطبية والتحقيق معهم.
وحول الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، والمنطقة المحيطة والشوارع المؤدية إليه إلى منطقة عسكرية وساحة حرب في ظل قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من المسيرات على مدار الساعة.
ووثق المرصد الأورومتوسطي خلال العملية العسكرية المستمرة في مجمع الشفاء، عشرات عمليات القتل والإعدام غير القانونية، واعتقالات تعسفية بطريقة مذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وسط إفادات بتفجير عدة مبانٍ في المجمع وتهديد النازحين عبر مكبرات الصوت بالقتل حال عدم إخلائه من دون توفير ممرات آمنة لهم، ودون مراعاة للحالات الصعبة وكبار السن ممن يهدد الموت مصيرهم، كما تلقى مناشدات كثيرة بشأن عمليات تنكيل وتعذيب شديد يتعرض لها مرضى وجرحى كانوا يرقدون للعلاج داخل مجمع الشفاء الطبي، بما في ذلك محاصرتهم وإبقائهم دون علاج أو طعام، وجرهم على الأرض وإبقائهم مستلقين أمام الدبابات، من دون أن يتضح مصيرهم بعد.
وفي ذات الوقت، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر تهجير جديدة لسكان حي الرمال، وطالب جميع المتواجدين والنازحين في الحي وفي مستشفى الشفاء ومحيطه إخلاء المنطقة بشكل فوري غربًا، ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوبي غربي المدينة، إلى المنطقة الإنسانية في المواصي.
وأفاد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 400 شخصًا من الفلسطينيين، بمن في ذلك نازحون وطواقم طبية والعديد من الصحافيين، وأجبرهم على التعري الكامل وعرضهم للتعذيب خلال التحقيق الميداني، قبل أن يُلبسهم لاحقًا ملابس بيضاء رقيقة وينقل أكثر من نصفهم تحت التهديد وبطرق حاطة بالكرامة في شاحنات وآليات عسكرية باتجاه مراكز اعتقال إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/03/2024 14:14:11
MENAFN22032024000117011021ID1108011425
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