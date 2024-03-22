انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 آذار (بترا)- واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وترافق ذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق وتقييم الأسواق للتوقعات حول مسار معدلات الفائدة حول العالم.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63 بالمئة إلى 80.56 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.65 بالمئة إلى 85.22 دولار للبرميل، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وأمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأميركي إلى 81.07 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود "برنت" إلى 85.78 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/03/2024 12:42:24
MENAFN22032024000117011021ID1108011424
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