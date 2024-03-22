استشهاد فلسطيني وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار غرب رام الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 آذار (بترا)- استشهد، اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني قرب قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن شابا لم تعرف هويته بعد، استشهد بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط تواجد لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة غرب رام الله.
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اشتباكا مسلحا جرى بين شاب وقوة من جيش الاحتلال بين دير ابزيع وكفر نعمة، استمر لأربع ساعات متواصلة، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين، مشيرة إلى أن الاشتباك جرى عقب أن أطلق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة، وأكدت أنه تم "تحييد المنفذ".
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
22/03/2024 12:33:38
MENAFN22032024000117011021ID1108011423
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