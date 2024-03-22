عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لأماكن متفرقة من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 آذار (بترا)- واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم الجمعة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قصفت فجر اليوم الجمعة المنازل في محيط منطقة الكتيبة ودوار حيدر غرب غزة وأخرجت السكان منها قسرا وأجبرت الشبان على خلع ملابسهم والتوجه إلى جنوب القطاع.

ووصل 3 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد استهدافهم بصاروخ من مسيرة إسرائيلية في منطقة الزنة شرق خان يونس.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء وجرحى.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية من النساء والأطفال وإصابة آخرين، بينهم حالات حرجة.

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي في غزة لليوم الخامس على التوالي، وسط قصف إسرائيلي متواصل في محيط المجمع الطبي، وأعمدة الدخان تتصاعد من المجمع والمنازل المجاورة.

وأعلن اليوم عن وفاة 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب منع قوات الاحتلال وصول الأدوية للمجمع. ووجهت عائلات المرضى والجرحى في مجمع الشفاء مناشدات لنقلهم بعد تركهم دون علاج أو رعاية.

--(بترا)

ا ش/ي أ/م ق

22/03/2024 12:13:53