مؤشر نيكي الياباني يلامس مستويات قياسية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- تجاوز مؤشر نيكي 225 الياباني مستوى 41000 نقطة لفترة وجيزة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الجمعة، وذلك مع تسارع التضخم في البلاد في شباط، ليسجل نيكي ثاني يوم على التوالي من الارتفاعات إلى مستويات قياسية، بينما تراجعت الأسواق الآسيوية الأخرى.

وأغلق مؤشر نيكي تحت مستوى 41000 بقليل، وأنهى التداول مرتفعا بنسبة 0.18 بالمئة عند 40888.43 نقطة. كما سجل مؤشر توبكس رقما قياسيا جديدا، مرتفعا بنسبة 0.61 بالمئة إلى 2813.22 نقطة، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2 بالمئة متأثرا بأسهم السيارات الكهربائية، وانخفض مؤشر (سي إس آي 300) في البر الرئيسي للصين بنسبة 1.05 بالمئة.

وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن قاد المكاسب في آسيا، في حين كان مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة مستقرا تقريبا.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

22/03/2024 11:34:01