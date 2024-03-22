Friday, 22 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خانكان: رفضت تعاقد السلط مع نجلي.. وهذه نصيحتي للمدرب عموتة

3/22/2024 2:53:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – كشف المدرب السوري السابق لفريق السلط عماد خانكان، عن رفضه اقتراح النادي بالتعاقد مع نجله إبراهيم، منعا للإحراج في ظل توليه مهمة الإدارة الفنية.
كما وجه المدرب السوري نصيحة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، بالتخفيف من التصريحات الصحفية المتعلقة برحيله عن المنتخب، كونها تؤثر على الاستقرار الفني للمنتخب، وتربك المشهد الكروي، مع التأكيد على قدرات هذا المدرب الذي حقق إنجازا غير مسبوق للكرة الأردنية، ممثلا بوصيف بطل كأس آسيا، لافتا إلى أن منتخب النشامى يملك فرصة تحقيق إنجاز آخر يتمثل بالوصول إلى مونديال 2026.
جاء ذلك خلال حديث خانكان لزاوية "نجم في رمضان، والتي تحدث فيها أيضا عن منافسات دوري المحترفين وما شهده من بتعدد فترات التوقف التي أثرت سلبا على المستويات الفنية.
وأشار المدرب السوري إلى أن الكرة الأردنية تعاني حاليا من عدم الاستقرار الفني، متطرقا إلى الفيصلي والوحدات كأمثلة، حيث تعدد تغيير الأجهزة الفنية، ما يؤثر على الأداء.
وحول تجربته مع فريق السلط، قال خانكان :" رغم مرارة الفترة وصعوبتها نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بسبب الشكاوى التي رفعها عدد من اللاعبين والمدربين، حيث عانى نادي السلط من العجز المالي، ولم يستطيع التعاقد مع محترفين ولاعبين، وكانت هناك ظروف صعوبة، ورغم ذلك نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري ومنافسات كأس الأردن.
وأكد أن العلاقة المميزة التي كانت تسود بالفريق كانت قائمة على الاحترام والمحبة، مبينا أن علاقته باللاعبين كانت مثالية ما ساعد في تحقيق نتائج جيدة.
وقال:" كنت أعمل على خلق علاقة جيدة وتوازن بين اللاعبين والإدارة، وكانت فترة مميزة، وللتوضيح أنا لم أطلب فسخ العقد، وشعرت بأن التضحيات التي قدمتها لم تجد الاحترام عند عدد من أعضاء مجلس الإدارة، في النهاية قررت فسخ عقدي.
وحول لقب الدوري أكد خانكان أن الحسين إربد الأقرب للظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه نظرا للمعطيات التي شهدتها خلال الفترة الماضية ، ولكن على الوراق تبقى حظوظ الفيصلي والوحدات قائمة، والفرص متاحة للفرق الثلاثة، لكن نعرف أن الدوري في المراحل الأخيرة يحتاج لنفس طويل، لكن الحسين إربد بقيادة المدرب جمال محمود قادر على الوصول بالحسين إلى منصة التتويج .
وعرج خانكان إلى المنتخب الوطني لكرة القدم قائلا:" النشامى حاليا في أبهى صورة خاصة بعد إنجاز كأس آسيا الأخيرة المتمثل بالحصول على المركز الثاني، رغم تعرضه للظلم التحكيمي الواضح، وبكل صراحة فاجأنا الكادر الفني للمنتخب واللاعبين بالأداء الفني العالي، وجعلنا نبني عليه آمالا كبيرة، وباعتقادي أن النشامى يملك فرصة كبيرة ومتاحة للوصول لمونديال 2026.
وأنصح المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة الذي عمل بجهد واضح مع المنتخب وسجل إنجازا غير مسبوق للكرة الأردنية، بعدم المبالغة في التصريحات التي تتحدث عن مصيره مع المنتخب.
وحول أجواء الشهر الفضيل قال خانكان: رمضان شهر الخير والبركة والمحبة والتقرب إلى الله، وأنا أحاول في شهر رمضان التفرغ كاملا للشهر قدر المستطاع، و أحرص على أداء الصلوات في المسجد، وصلاة التراويح من أجمل وأروع اللحظات في حياة الإنسان، وبفضل من ربي أواظب على صلاة التهجد وقيام الليل، وقراءة القران كاملا أكثر من مرة في الشهر".
وبين خانكان أن ابنه سامر ملتزم مع فريق مغير السرحان الذي يعاني من ظروف صعبة كباقي الفرق، وقدم سامر خلال مرحلة الذهاب مباريات جيدة مع فريقه وساهم في تحقيق نتائج إيجابية مع فريق عبر تسجيل أهداف وصناعتها، ولكنه تعرض للإصابة في مرحلة الإياب بسبب أرضية الملعب، ويعود حاليا تدريجيا للمباريات، وإن شاء الله مع النصيحة يصبح نجما بارزا في المستقبل.
وأردف:" أما الابن الثاني إبراهيم فقد لعب مع فريق الأهلي سنوات طويلة، وفي العام الماضي لعب مع فريق الكرامة السوري " نادينا الأم" مرحلة الإياب وبعد انتهت المرحلة التزام مع فريق السلط وكان هناك إصرار من النادي للتعاقد معه ولكن أنا رفضت منعا للإحراج".

MENAFN22032024000072011014ID1108011383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث