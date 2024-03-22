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منتخب الشباب يخسر أمام نظيره الياباني

3/22/2024 2:53:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خسر المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-3، في المباراة الودية التي أقيمت منتصف ليلة أمس الخميس على ملعب جاوا بعمان ضمن معسكره الداخلي استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال أيلول المقبل.


وسجل هدف المنتخب الوحيد اللاعب إبراهيم صبرة في الدقيقة 58 من المباراة.
ومثل المنتخب الوطني للشباب باللقاء: عبدالله الشقران، يوسف المقابلة (عبدالله المنايصة)، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر (نتانيال المومني)، محمد أحمد، صالح فريج (ينال المحمود)، يوسف قشة، عبد الرحمن الخضور (عز الدين أبو السعود)، عودة الفاخوري (عمر خضر)، محمود ذيب (عبدالقادر العالم)، إبراهيم صبرة.
افتتح المنتخب الياباني التسجيل مبكراً عبر غوتو كيسوكي في الدقيقة 2، ليحاول المنتخب تعديل النتيجة بأكثر من مشهد افتقر للمسة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول 0-1.


مع بداية الشوط الثاني، ازداد الضغط من الطرفين، ليسجل الياباني هدفه الثاني من كرة شيغو كينتو في الدقيقة 53، ولكن جاء رد المنتخب سريعاً برأسية مميزة من صبرة أودعها داخل الشباك، ومع مرور الوقت استمر إهدار الفرص، ليعلن الضيف عن الهدف الثالث عبر هيراغا سورا بالدقيقة 66.


وتتجدد المواجهة بين المنتخبين عند الحادية عشرة مساء الاثنين المقبل على ذات الملعب، مع اختتام المعسكر التدريبي للمنتخب.

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