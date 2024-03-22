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أول عملية زرع كلى من خنزير إلى إنسان

3/22/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكَّن جراحون أميركيون من أن يزرعوا للمرة الأولى كلية خنزير معدّل وراثياً لمريض حيّ، في سابقة تشكّل خطوة جديدة نحو إمكان حل مشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.

وأوضح مستشفى ((ماساتشوستس جنرال هوسبيتال)) في بوسطن، ببيان، أمس (الخميس)، أن ريتشارد سليمان (62 عاماً) الذي كان يعاني من فشل كلوي مزمن ((يتعافى بشكل جيد)) من العملية التي أُجريت قبل أقل من أسبوع، في 16 مارس (آذار) الحالي، واستغرقت 4 ساعات.


ونقل بيان عن سليمان، قوله إن الأطباء ((شرحوا (له) بدقة إيجابيات هذا الإجراء وسلبياته)). وأضاف: ((لقد وجدت في الخضوع لهذه العملية وسيلة ليس فقط لمساعدتي، ولكن أيضاً لإعطاء الأمل لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة)).


ويُفترَض أن يتمكن سليمان من مغادرة المستشفى ((قريباً))، علماً بأنه خضع سابقاً لعملية زرع كلية بشرية، لكنه اضطر إلى الخضوع مجدداً لغسل الكلى، منذ مايو (أيار) 2023. وثمة أكثر من 100 ألف أميركي حالياً على قائمة الانتظار للخضوع لعمليات زرع أعضاء، بينهم نحو 88 ألفاً ينتظرون زراعة كلى لهم. وشهدت عمليات زرع الأعضاء الحيوانية في أجسام البشر، وتُسمى ((الطعوم المغايرة))، تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة.


ويُذكر أنه يجري تعديل الخنازير وراثياً للحد من خطر تصدي الجهاز المناعي لدى المتلقي للعضو الدخيل. وأزيلت بعض جينات الخنازير، وأُضيفت جينات بشرية باستخدام تقنية ((كريسبر)) (CRISPR) للتعديل الجيني. وقال الجراح في مستشفى ((ماساتشوستس جنرال هوسبيتال))، تاتسو كاواي، إن ((نجاح عملية الزرع هذه تتويج لجهود آلاف العلماء والأطباء طوال عقود عدة)). وكالات

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