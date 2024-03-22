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مسيرة في البلد تضامنا مع الشعب الفلسطيني

3/22/2024 2:53:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، انطلقت من أمام المسجد الحسيني اليوم في وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، مسيرة نددت بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.


وطالب المشاركون في المسيرة التي دعى لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تحت شعار " من الكرامة الى غزة .... المقاومة خيارنا"، بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة، وأدانوا محاولات تجويعه لجعله يتنازل عن ثوابتهم ودفعه للهجرة لتصفية القضية.


وجدد المشاركون في المسيرة، دعمهم لصمود أهل غزة والمقاومة والمرابطين في المسجد الأقصى، ومطالبين كسر الحصار عنهما.

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