مسيرة في البلد تضامنا مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، انطلقت من أمام المسجد الحسيني اليوم في وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، مسيرة نددت بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
وطالب المشاركون في المسيرة التي دعى لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تحت شعار " من الكرامة الى غزة .... المقاومة خيارنا"، بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة، وأدانوا محاولات تجويعه لجعله يتنازل عن ثوابتهم ودفعه للهجرة لتصفية القضية.
وجدد المشاركون في المسيرة، دعمهم لصمود أهل غزة والمقاومة والمرابطين في المسجد الأقصى، ومطالبين كسر الحصار عنهما.
MENAFN22032024000072011014ID1108011377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.