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الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة

3/22/2024 2:53:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجههم في غزة، تعمل منظمات إنسانية مثل WCK على إيصال المساعدات الحيوية.


وأضاف جلالته في تغريدة له عبر منصة X ، اليوم الجمعة،“بقيادة خوسيه أندريس، تمكنت المنظمة من إيصال أكثر من 40 مليون وجبة للأهل في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة. فخورون بشراكتنا معكم ونحيي جهودكم الاستثنائية”.

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