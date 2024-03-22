قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى هدنة إنسانية فورية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة بروكسل، مساء الخميس، إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.
ومع اختتام القمة في يومها الأول، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين، إن القادة توصلوا إلى توافق بشأن الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفق ما نقلته شبكة (سي ان ان) اليوم الجمعة.
وقال القادة في بيانهم، إن "المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية". وطلب أيضا من إسرائيل "عدم تنفيذ عملية برية في رفح" التي نزح إليها مئات الآلاف من سكان غزة.
وأعرب القادة عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة".
ودعا القادة إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة. -بترا
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