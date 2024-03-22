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قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى هدنة إنسانية فورية في غزة

3/22/2024 2:53:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة بروكسل، مساء الخميس، إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.

ومع اختتام القمة في يومها الأول، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين، إن القادة توصلوا إلى توافق بشأن الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفق ما نقلته شبكة (سي ان ان) اليوم الجمعة.


وقال القادة في بيانهم، إن "المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية". وطلب أيضا من إسرائيل "عدم تنفيذ عملية برية في رفح" التي نزح إليها مئات الآلاف من سكان غزة.


وأعرب القادة عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة".


ودعا القادة إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة. -بترا

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