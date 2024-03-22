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شرطة الاحتلال تعيق وصول المصلين إلى الأقصى

3/22/2024 2:53:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كثفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من انتشارها في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى، تزامنا مع الجمعة الثانية من رمضان.


وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، إن قوات الاحتلال كثفت من وجودها العسكري بمحيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.


ونشرت هذه القوات الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى الذين تفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة 6 أشهر.


وفرض الجيش الإسرائيلي وفي الجمعة الثانية من رمضان طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضتها شرطة الاحتلال التي دفعت بحوالي 3 آلاف من عناصرها إلى القدس.

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