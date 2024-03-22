120 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم معيقات إسرائيلية



وأعاقت قوات الاحتلال وصول مئات المصلين منذ صباح الجمعة إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل.



وكثّفت قوات الاحتلال بشكل كبير من وجودها العسكري في محيط حواجز قلنديا شماليّ القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.



ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين تفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة 6 أشهر.



وشهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة من جراء القيود التي يفرضها الاحتلال.



وفرضت قوات الاحتلال في الجمعة الثانية من رمضان طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي دفعت بحوالي ثلاثة آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.