بتر ساقيه مقابل 1.3 مليون دولار.. عملية احتيال حمقاء في تايوان

MENAFN - Alghad Newspaper)وجاء في تقرير مكتب التحقيقات الجنائية التايواني أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، المعروف باسم تشانغ، وضع قدميه في دلو من الثلج الجاف لأكثر من 10 ساعات، ما أدى إلى إصابتهما بحالة تعرف باسم "قضمة الصقيع الشديدة" التي أدت إلى بتر ساقيه.وبعد بتر ساقيه، تقدم بطلب للحصول على تعويض مالي باستخدام 8 وثائق تأمين قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى الضرر الذي لحق به أثناء ركوب دراجته الصغيرة ليلا. ولكن طلبه جاء بالرفض بسبب شكوك حول تاريخ شراء بوليصة التأمين قبل أيام فقط من طلب التعويض.وقال المحققون إنه بعد ركوب الدراجة النارية، غمر تشانغ قدميه بالثلج الجاف ونُقل إلى المستشفى.



ولكن الطاقم الطبي شعر بوجود خطأ ما أثناء تقييم حالته. ولم تُكتشف أي علامات لحذاء أو جورب على ساقيه، وبدت إصاباته متناظرة، وهو ما لا يتوافق مع الإصابة الطبيعية بقضمة الصقيع.



وقال المكتب في بيانه: "بما أن تايوان منطقة شبه استوائية، فلم يُسمع عن حالات قضمة الصقيع الشديدة التي تتطلب بتر الأطراف بسبب الظروف المناخية الطبيعية".



وتبين أن زميل تشانغ (اسمه لياو) في المدرسة الثانوية، أقنعه بتنفيذ عملية الاحتيال هذه، خاصة بعد تكبده خسائر من تداول العملات المشفرة. كما خدع تشانغ ليوقع على مذكرة قانونية تلزمه بدفع نحو 800 ألف دولار.





وكشف التحقيق أن الشرطة عثرت على الدلو البلاستيكي الذي استخدمه تشانغ لتجميد قدميه ووثائق التأمين وصندوق أبيض من البوليسترين للثلج الجاف، وثمانية هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر لوحي.وألقي القبض على لياو وتشانغ ووجهت إليهما تهمة الاحتيال والتحريض على الأفعال المشينة، التي أدت إلى فقدان تشانغ لساقيه وخسارته المال أيضا.المصدر: روسيا اليوم