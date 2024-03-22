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ألمانيا تسمح بالماريغوانا والحشيش

3/22/2024 2:52:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صوت مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ)، الجمعة، لصالح تقنين نبات القنب، الذي يُستخرج منه الماريغوانا والحشيش، للاستخدام الترفيهي المحدود، بداية من 1 أبريل/نيسان المقبل، على الرغم من تحذيرات المعارضة والسلطات الطبية.

وتنص القواعد الجديدة على أنه يمكن للبالغين حيازة كميات صغيرة للاستخدام الشخصي، لكن يظل المخدر محظورا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وفي المجمل، صوت 407 نواب ألمان لصالح التشريع الجديد، وصوت 226 نائبا ضده وامتنع 4 نواب عن التصويت. ويأتي إقرار مشروع القانون في أعقاب نقاش وطني مثير للجدل حول إيجابيات وسلبيات السماح بسهولة الوصول إلى المخدر.

وهذه الخطوة تجعل ألمانيا الدولة الثالثة في أوروبا – بعد مالطا ولوكسمبورغ – التي تقنن استخدام هذا المخدر لأغراض ترفيهية، مما يزيل القنب من القائمة الرسمية للمواد المحظورة.

وتحظر هولندا حيازة المخدرات لكن بعض البلديات تسمح ببيعها في المقاهي بموجب ما يسمى بـ"سياسة التسامح".

وفي بلدان أخرى، مثل أستراليا والولايات المتحدة، تختلف القواعد باختلاف المناطق.

وبموجب التشريع الجديد، الذي طرحه الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يمكن للبالغين زراعة ما يصل إلى 3 نباتات للاستهلاك الخاص، ويسمح لهم بحيازة 50 جرامًا في وقت واحد في المنزل، و25 جرامًا في الأماكن العامة، بدءًا من 1 أبريل.

واعتبارًا من 1 يوليو، سيكون القنب متاحًا أيضًا في الأندية المرخصة غير الربحية التي لا يزيد عدد أعضائها عن 500 عضو، ويجب أن يكونوا جميعًا بالغين. سيتم السماح لأعضاء النادي فقط باستهلاك إنتاجهم.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ قبل التصويت: "الهدف هو القضاء على السوق السوداء والجرائم المرتبطة بالمخدرات، وتقليل حجم التعامل وخفض عدد المتعاطين".

وقالت الحكومة الألمانية إن القنب سيظل غير قانوني بالنسبة للقاصرين ومقيدا للغاية بالنسبة للشباب، مضيفة أن تناول المخدر بالقرب من المدارس والملاعب سيكون غير قانوني. (CNN)

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